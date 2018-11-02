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Тело младенца обнаружили в Волоколамском районе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 2 Ноября 2018, 13:18
Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области, что в Волоколамском районе Подмосковья найдено тело новорожденного мальчика, по данному факту проводится доследственная проверка и устанавливается личность матери ребенка.
Отмечается, что 1.11.2018 года в правоохранительные органы Волоколамского района поступил сигнал о том, что при въезде в СНТ «Рыбник» найдено тело новорожденного ребенка мужского пола без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по Волоколамску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.
Сейчас назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти. Устанавливается личность матери ребенка.
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