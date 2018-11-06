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В Подмосковье годовалый ребенок получил перелом черепа во время ссоры родителей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 6 Ноября 2018, 14:35
Как сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области, что следователи выясняют обстоятельства травмирования годовалого мальчика в Дмитровском городском округе во время бытового конфликта с участием родителей.
Данный инцидент произошел 5.11.2018 года в дачном доме, расположенном в деревне Минеево.
Отмечается, что при семейной ссоре 36-летний москвич толкнул свою супругу, на руках у которой находился годовалый сын, от чего женщина упала выронила мальчика на пол. С множественными травмами, в том числе переломом костей свода черепа, ребенок был госпитализирован.
ейчас проводится комплекс проверочных мероприятий, следователи проводят опросы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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