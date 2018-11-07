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Пятилетняя девочка утонула во взрослом бассейне спа‑комплекса в Серпухове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 7 Ноября 2018, 14:45
Следственный отдел по городу Серпухову ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), из-за того, что девочка утонула в бассейне спа-комплекса.
Отмечается, что сотрудники спа-комплекса пренебрегли мерами безопасности при пользовании посетителями комбинированного бассейна, из-за чего 5-летняя девочка беспрепятственно без должного контроля, не имея плавательных навыков, оказалась во взрослом бассейне, глубина которого оказалась больше ее роста, и откуда она была извлечена с признаками утопления.
Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего, а также сбор необходимой доказательственной базы.
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