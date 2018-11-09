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Пожар потушили в цехе по производству пластмассы в Балашихе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 9 Ноября 2018, 13:22
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что в производственном здании на Саввинской улице в подмосковной Балашихе возгорание ликвидировали.
Отмечается, что сигнал о возгорании поступил 9.11.2018 года в 6:50, загорелась кровля на площади 500 квадратных метров. В этом месте располагается фирма по производству полимерных материалов.
В сообщение добавляется, что в 08:20 – локализация пожара на площади 700 квадратных метров. В 08:38 – ликвидация открытого горения. В 10:30 полная ликвидация пожара.
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