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Уголовное дело возбудили после обнаружения тела девочки в бассейне в Раменском районе
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Происшествия — 12 Ноября 2018, 13:20
Как проинформировала пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области, что в Раменском районе Подмосковья на территории базы отдыха в бассейне обнаружили тело двухлетней девочки.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
Родителями девочки являются граждане Республики Таджикистан, которые проживали на территории базы отдыха вместе с 2 малолетними детьми.
11.11.2018 года около 15:00 мать девочки отпустила ее погулять по территории базы вместе со знакомой женщиной. Через некоторое время она вышла проверить ребенка и, увидев женщину, с которой отпустила дочь, узнала, что та привела ребенка некоторое время назад к дому и ушла.
Родители обнаружили тело девочки в уличном бассейне, наполненном водой. Ребенок не подавал признаков жизни.
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