13ноября 2018
вторник
|
Дом в Щелкове обокрали более чем на 1,3 млн руб
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 13 Ноября 2018, 13:10
Как сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону, что неизвестный проник в дом в подмосковном Щелкове и вынес оттуда деньги, ювелирные украшения, наручные часы, личные вещи на сумму более 1,3 миллиона рублей.
Отмечается, что накануне днем в дежурную часть отделения полиции обратился мужчина 1961 года рождения с заявлением о том, что в его дом в Щелкове проник неизвестный, похитив денежные средства, ювелирные украшения, наручные часы, личные вещи. Сумма ущерба – свыше 1,3 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 -3
вечером -2 -4 ночью -3 -5
Котировки
Партнеры