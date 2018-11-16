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Огнеборцы ликвидировали пожар в строении в Салтыковке Балашихи
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Происшествия — 16 Ноября 2018, 13:25
Как сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что пожарные службы локализовали возгорание в строении на улице Рудневой в микрорайоне Салтыковка Балашихи, пострадавших нет.
Отмечается, что в оперативно-дежурную смену 15 ноября 2018 года в 03:39 поступил сигнал о возгорании в строении по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон Салтыковка, улица Рудневой, дом №4А. Локализация проходила на площади 225 квадратных метров.
В тушении пожара были задействованы 12 единиц техники (шесть от МЧС) и 36 человек (18 от МЧС). Пострадавших нет.
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