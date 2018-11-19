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В поселке Наро‑Фоминского округа женщина зарезала собутыльника
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 19 Ноября 2018, 13:30
Как сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что жительница поселка Калининец Наро-Фоминского городского округа Подмосковья во время пьяной ссоры зарезала собутыльника, в результате на нее возбуждили уголовное дело по статье «Убийство».
18 ноября 2018 года в 00:22 в Наро-Фоминском городском округе, поселок Калининец, в квартире с ножевым ранением брюшной полости обнаружили тело.
Отмечается, что при проведении оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в следственный отдел по городу Наро-Фоминск ГСУ СК России по Московской области хозяйка квартиры. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.
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