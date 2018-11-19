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В Павловском Посаде мужчина получил ножевое ранение в ходе пьяной ссоры
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Происшествия — 19 Ноября 2018, 13:32
Как сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что мужчину с ножевым ранением доставили в больницу в городском округе Павловский Посад в Подмосковье, ранение он получил во время ссоры с собутыльником.
Он отметил, что 18 ноября 2018 года в 05:10 в селе Казанское городского округа Павловский Посад из своего дома с проникающим ножевым ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован мужчина 1992 года рождения.
За совершенное преступление установлен и доставлен в полицию мужчина 1973 года рождения. Преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан.
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