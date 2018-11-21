21ноября 2018
среда
|
Полиция Люберец задержала двоих мужчин и женщину за распространение наркотиков
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 21 Ноября 2018, 15:17
Как информируется в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, полицейские подмосковных Люберец задержали двоих мужчин и женщину по подозрению в распространении наркотиков, у них изъяли 850 граммов гашиша.
По словам сотрудника пресс-службы ведомства Артема Куликова, при обыске по месту жительства двоих злоумышленников полицейские изъяли сверток с веществом растительного происхождения коричневого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – гашишем, общим весом около 200 граммов. При обыске у задержанного в столице изъяли еще 7 свертков с аналогичным веществом. Всего из незаконного оборота изъято более 850 граммов гашиша.
Злоумышленники находятся под стражей.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 +1
вечером -2 -4 ночью -2 -4
Котировки
Партнеры