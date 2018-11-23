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Два года тюрьмы получил таксист, сломавший челюсть водителю в Подольске
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 23 Ноября 2018, 12:19
Как рассказал «РИАМО в Подольске» заместитель подольского прокурора Владимир Осипов, в подмосковном Подольске суд вынес приговор таксисту, сломавший челюсть водителю иномарки, последний не хотел уступать дорогу в пробке.
В апреле текущего года на пересечении улиц Машиностроителей и Правды в Подольске произошел конфликт между таксистом и водителем автомобиля Nissan Almera, не хотевший уступать дорогу в пробке. Таксист нанес удар водителю иномарки кулаком и сломал ему нижнюю челюсть, что привело к временной нетрудоспособности пострадавшего продолжительностью свыше трех недель.
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