23ноября 2018
пятница
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Приезжий из Средней Азии получил ножевое ранение в пьяной драке в Балашихе
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Происшествия — 23 Ноября 2018, 12:29
Как рассказал РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, в подмосковной Балашихе приезжего из Средней Азии госпитализировали в больницу с ножевым ранением живота, которое он получил во время пьяной ссоры, его противника задержали.
22 ноября в 02:30, по его словам, в деревне Новая городского округа Балашиха от дома на Владимирской улице бригада скорой помощи доставила в больницу гражданина одной из стран Средней Азии с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).
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