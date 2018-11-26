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Огнеборцы Люберец почти 50 раз выезжали по сигналу тревоги на минувшей неделе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 26 Ноября 2018, 12:45
Как рассказал начальник ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Павел Иванов, в период с 19 по 26 ноября в городском округе Люберцы зафиксированы три пожара, в двух случаях горели частные бани.
26 ноября проходит оперативное совещание в администрации муниципалитета.
Он сообщил, что третий пожар произошел в здании шиномонтажа ночью 25 ноября. Объект располагался в деревне Чкалова на улице Советская. Здание шиномонтажа обгорело по всей площади. 2 пожара произошли в Лыткарине, один раз оказывали помощь в тушении пожара по повышенному рангу коллегам из Балашихи.
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