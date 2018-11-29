29ноября 2018
четверг
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Как рассказал журналистам в четверг заместитель председателя регионального правительства Денис Буцаев, власти Московской области планируют обратиться к Росреестру с просьбой вести работу с инвесторами более детально и внимательно. 29 ноября в доме правит
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 29 Ноября 2018, 12:46
Как проинформировал РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, автомобиль Toyota RAV-4 стоимостью около 2 миллионов рублей похитили в Старом Городке в Одинцовском районе Подмосковья, возбуждено уголовное дело.
Собеседник агентства рассказал , - «28 ноября в 08:15 в дежурную часть обратилась женщина с заявлением о том, что в период времени с 20:00 27 ноября до 08:00 28 ноября в Одинцовском районе, поселок Старый Городок, улица Октября, неизвестный похитил ее автомашину Toyota RAV-4 2017 года выпуска. Сумма ущерба - 2 миллиона рублей».
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