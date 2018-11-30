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Санавиация доставила в больницу Подольска мужчину с ожогами 8% тела
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Происшествия — 30 Ноября 2018, 12:07
Как информируется в группе «Национальная служба санитарной авиации» в соцсети «ВКонтакте», санитарный вертолет доставил 58-летнего мужчину с ожогами 8% тела из города Истра в больницу Подольска.
Предназначена санитарная авиация для оказания экстренной медицинской помощи в условиях плохой транспортной доступности или большой удаленности от медицинских учреждений, а также для быстрой транспортировки больных и пострадавших, когда этого требует тяжесть их состояния.
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