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В Королеве произошла авария на въезде в город
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 30 Ноября 2018, 12:09
Как рассказал «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия, в Королеве у памятника «Союз-Аполлон» по Пионерской улице произошла авария, в результате которой образовалась огромная пробка на въезде в город.
Очевидец сообщил, - «Из-за аварии невозможно попасть в город. Судя по всему, в ДТП участвуют четверо водителей. Огромная пробка образовалась на улицах Пионерская и Тихонравова, машины объезжают пробку по тротуару».
По его словам, въезд в город полностью перекрыт
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