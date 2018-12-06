06декабря 2018
четверг
|
Три иномарки столкнулись на Разинском шоссе в микрорайоне Салтыковка Балашихи
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 6 Декабря 2018, 13:15
Как сообщил сотрудник пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское», что в четверг утром в микрорайоне Салтыковка в Балашихе произошла дорожная авария с участием 3 автомобилей, ДТП произошло на Разинском шоссе, пострадавших нет.
Отмечается, что на Разинском шоссе в микрорайоне Салтыковка 6 декабря в 08:15 произошло ДТП, в котором пострадали 3 автомобиля. Столкнулись 3 иномарки: Hyundai, Renault, Ford.
Причиной ДТП стало то, что водитель Hyundai не учел погодные условия и скоростной режим и совершил столкновение с машиной Renault, в которую в свою очередь врезался третий автомобиль Ford.
В результате аварии никто не пострадал.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 -2
вечером -1 -3 ночью -2 -4
Котировки
Партнеры