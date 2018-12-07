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Два грузовика столкнулись на Симферопольском шоссе в Подольске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 7 Декабря 2018, 13:13
Как сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что в подмосковном Подольске утром 7 декабря столкнулись два грузовых автомобиля на автотрассе М-2 «Крым», пострадавших нет.
Отмечается,что в Подольске 7 декабря около 6:00 на автотрассе М-2 «Крым» на Симферопольском шоссе совершили столкновение два грузовика. Пострадавших нет.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 10:40 в городском округе затруднено движение на Симферопольском шоссе возле поселка Александровка, где также произошла авария.
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