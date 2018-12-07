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В Люберцах задымился пассажирский автобус
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 7 Декабря 2018, 13:15
Как информируется в Instagram-аккаунте «Lyubdo», что в подмосковных Люберцах задымился автобус №1232К.
Отмечается, что в салоне №1232К снова произошло задымление. На этот раз существует видеодоказательство.
По словам сотрудника компании «Ранд-Транс», которая обслуживает данный маршрут, задымилась система автономного отопления. Он добавил, что система прогревается около пяти минут, иногда возникает задымление.
Жизни и здоровью пассажиров это не угрожает. Такое не происходит постоянно при прогреве.
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