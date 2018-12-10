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В Красногорске задержали двух мужчин по подозрению в краже телефона и куртки
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 10 Декабря 2018, 13:32
Как информируется на официальном сайте Главного управления МВД по Московской области, что сотрудники подмосковного Красногорска задержали двух мужчин, которые подозреваются в ограблении местного жителя в подъезде дома в поселке Мечниково.
Отмечается, что в дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск местный житель написал заявление, что в подъезде одного из домов в поселке Мечниково неизвестные, применив в отношении него насилие, украли куртку и мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила более 13000 рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали 20-летнего жителя Москвы и 21-летнего местного жителя. По данному факту Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ «Грабеж».
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