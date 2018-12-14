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Двое приезжих с ножом ограбили продуктовый магазин в Раменском районе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 14 Декабря 2018, 12:30
Как информирует пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области, что в поселке Удельная Раменского района двое уроженцев Средней Азии обокрали местный магазин, угрожая сотруднице ножом, подозреваемые задержаны.
Как сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Артем Куликов, что установлено, что злоумышленники вошли в помещение продуктового магазина, расположенного в поселке Удельная, и, угрожая сотруднице ножом, похитили денежные средства из кассы.
Отмечается, что подозреваемые задержаны. Ими оказались двое 22-летних уроженцев одной из республик Средней Азии. Полицейским удалось их задержать благодаря записям с камер видеонаблюдения.
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Им грозит лишение свободы до 15 лет.
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