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Пассажирский автобус и иномарка столкнулись на въезде в Подольск
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Происшествия — 14 Декабря 2018, 12:35
На въезде в подмосковный Подольск произошло столкновение Audi Q7 и рейсового междугороднего автобуса, в результате ДТП никто не пострадал.
ДТП произошло 13 декабря 2018 года.
Отмечается, что вечером 13 декабря 2018 года на въезде в Подольск на перекресте деревни Ознобишино совершили столкновение Audi Q7 и пассажирский автобус. Пассажиры целы, никто не пострадал.
Другой очевидец аварии утверждает, что водитель автобуса незамедлительно среагировал и увел транспортное средство в отбойник.
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