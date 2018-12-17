17декабря 2018
понедельник
|
На трех улицах в Дзержинском ограничили движение из‑за обрушения кровли здания
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 17 Декабря 2018, 13:15
Как рассказал сотрудник ГИБДД, что в 17 декабря 2018 года в подмосковном Дзержинском ограничили движение по улицам Энергетиков, Академика Жукова и Ленина из-за работ МЧС по спасению оставшихся под завалами людей.
17 декабря в Дзержинском на территории завода железобетонных изделий «Техно Групп» произошло обрушение кровли с одного из производственных сооружений. Под завалами оказались люди, по предварительным данным, рабочие предприятия. В горокруге развернули штаб по ликвидации последствий обрушения кровли здания.
Отмечается, что движение ограничено на улице Энергетиков, Ленина и Академика Жукова. Проезд к зданию разрешен только для спецслужб.
Водителям советуют выбирать пути объезда.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -11 -13
вечером -12 -14 ночью -11 -13
Котировки
Партнеры