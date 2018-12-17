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Шесть человек госпитализировали в результате обрушения кровли в Дзержинском
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Происшествия — 17 Декабря 2018, 13:17
Как сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев, что в результате обрушения кровли производственного здания в подмосковном Дзержинском 17 декабря были доставлены в больницы шесть человек, один человек погиб.
Матвеев отметил, что сейчас в результате происшествия в городе Дзержинский Московской области в Дзержинскую городскую больницу госпитализированы шесть человек с травмами различной степени тяжести.
Он добавил, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Также шестерым людям была оказана медицинская помощь на месте происшествия.
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