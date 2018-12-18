18декабря 2018
вторник
|
Площадь пожара на складе завода «Зингер» в Подольске составляет 100 кв метров
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 18 Декабря 2018, 13:05
Как проинформировал сотрудник пожарной охраны муниципалитета, что площадь пожара на территории завода «Зингер» в подмосковном Подольске составляет 100 квадратных метров, сейчас информации о пострадавших нет.
Отмечается, что 18.12.2018 года произошло возгорание на территории предприятия «Зингер» в Подольске, которое располагается на Комсомольской улице. Там загорелись склады с медикаментами. Площадь пожара, по последним данным, составила 100 квадратных метров. Возгорание сильное.
Сотрудник пожарной охраны муниципалитета добавил, что в настоящее время информации о пострадавших или погибших нет.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -9 -11
вечером -9 -11 ночью -9 -11
Котировки
Партнеры