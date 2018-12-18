18декабря 2018
вторник
|
В Красногорске третий день разыскивают пропавшего пожилого мужчину
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 18 Декабря 2018, 13:13
Как информируется на сайте поискового отряда «Лиза Алерт», что в подмосковном Красногорске третий день разыскивают 59-летнего Виктора Астахова, который ушел из дома 16 декабря 2018 года и до сих пор о его местонахождении неизвестно, мужчина нуждается в медицинской помощи.
Отмечается, что пропал Астахов Виктор Алексеевич, 59 лет, горокруг Красногорск. Вышел из дома 16 декабря 2018 года около 15:00 и не вернулся. Нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые короткие с залысиной, глаза светло-серые. Мужчина был одет в серую куртку, темно-серые джинсы, рубашку в серую клетку и черные ботинки. На голове черная утепленная кепка.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -9 -11
вечером -9 -11 ночью -9 -11
Котировки
Партнеры