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Иномарку стоимостью 1,5 млн руб угнали в Химках
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 21 Декабря 2018, 13:41
Как рассказал сотрудник ГУ МВД России по Московской области, что в городском округе Химки неизвестный угнал у женщины автомобиль Mazda СХ-5 за 1,5 миллиона рублей, подозреваемого объявили в розыск.
19 декабря 2018 года в 22:50 гражданка 1984 года рождения обратилась с заявлением о том, что в период с 20:30 16 декабря до 14:30 19 декабря с неохраняемой стоянки от дома заявителя неизвестный угнал ее автомашину Mazda СХ-5 2017 года выпуска. Сумма ущерба – 1,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
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