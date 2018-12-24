24декабря 2018
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Три пожара ликвидировали в Люберцах на минувшей неделе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 24 Декабря 2018, 13:22
Как сообщил заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев, что с 17 по 23 декабря на территории городского округа Люберцы пожарные ликвидировали три возгорания, пострадавших нет.
Он отметил, что за прошедшую неделю на территории Люберецкого гарнизона произошло 4 пожара. Один – в Котельниках, три – в городском округе Люберцы. Пострадавших нет.
18 декабря в 03:28 в деревне Егорово горела частная баня по адресу: 3-й квартал, дом №63. Баня площадью 6 на 6 метров обгорела по всей площади. В тот же день у дома №9 по улице Побратимов по всей площади обгорел автомобиль «Лада».
20 декабря в 14:21 на Октябрьском проспекте у дома №266 обгорел моторный отсек автомобиля Volkswagen Passat на площади 2 квадратных метра.
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