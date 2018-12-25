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Два человека погибли при пожаре в бытовке в поселке Люберец
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Происшествия — 25 Декабря 2018, 13:26
Как сообщил заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев, что 25 декабря произошло возгорание бытовки в коттеджном поселке «Марусин луг» подмосковных Люберец, в результате чего погибли два человека.
Двадцать пятого декабря в 05:20 пожарные городского округа Люберцы поступил сигнал о возгорании в бытовке по адресу: городской округ Люберцы, деревня Марусино, коттеджный поселок «Марусин луг».
Катаев отметил, что возгорание ликвидировали в 09:08. В результате пожара погибли два человека.
В тушении участвовали шесть единиц техники и 16 человек личного состава.
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