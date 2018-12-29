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Группировку сил и средств увеличили на месте возгорания газопровода в Серпуховском районе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 29 Декабря 2018, 11:28
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что на месте возгорания на газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья работают 30 единиц техники и 90 человек. Также к месту происшествия прибыла ремонтная бригада «Газпром трансгаз Москва».
29 декабря в 02:25 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступил сигнал о возгорании между деревнями Иваньково и Калиново в Серпуховском районе. Пожарные установили, что происходит горение газопровода, высота факела достигала 15 метров. Угрозы для деревень нет. В 03:20 был перекрыт отвод газопровода, в 04:40 прекращено факельное горение. Ранее на месте работали 15 единиц техники и 54 человека.
Сформирован штаб под руководством Белоусовского линейного управления магистрального газопровода. Решаются вопросы переподключения котельных и потребителей.
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