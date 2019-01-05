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Стрельбой завершился конфликт двух водителей в Реутове
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 5 Января 2019, 12:49
Как рассказал РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, в подмосковном Реутове между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрел из травматического пистолета в оппонента, стрелявшего мужчину ищет полиция.
Собеседник агентства сообщил, - «Вчера вечером (в пятницу – ред.) в Реутове на Молодежной улице произошел конфликт между двумя водителями, в результате которого один из участников применил в отношении второго травматический пистолет. В результате инцидента один водитель получил телесные повреждения, госпитализация не потребовалась».
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