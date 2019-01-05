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Неизвестные обесточили светодинамический фонтан в центре Люберец
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Происшествия — 5 Января 2019, 12:51
Как передается на официальной странице управления благоустройства муниципалитета в Instagram, на Октябрьском проспекте в центре Люберец неизвестные повредили светодинамический фонтан, он перестал работать.
В сообщении сказано, - «Уважаемые жители! В результате вандальных действий перестал работать центральный светодинамический фонтан, в связи с чем в настоящее время производится закупка всего необходимого для его скорейшего восстановления».
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