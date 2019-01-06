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Пожарные потушили возгорание в бытовке в деревне Токарево Люберец
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Происшествия — 6 Января 2019, 13:19
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, в деревне Токарево подмосковных Люберец загорелась бытовка, пожарные потушили возгорание.
6 января в 10:09 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в бытовке по адресу: городской округ Люберцы, деревня Токарево, улица Первомайская, дом №218.
Как сказано в сообщении, - «В 11:38 - ликвидация пожара. Пострадавших нет».
В тушении пожара участвовали 5 единиц техники и тринадцать человек.
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