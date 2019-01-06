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Баня загорелась в Солнечногорском районе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 6 Января 2019, 13:28
Как передается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, в деревне Пятница Солнечногорского района произошел пожар в бане, спасатели борются с возгоранием.
Как информируется в сообщении, - «6 января в 07:13 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, Солнечногорский муниципальный район, деревня Пятница» .
В тушении пожара задействованы 3 единицы техники и 9 человек.
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