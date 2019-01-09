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Неизвестный ограбил квартиру в деревне Солнечногорского района
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 9 Января 2019, 13:17
Как проинформировал сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью, что сотрудники полиции расследуют кражу из квартиры в Солнечногорском районе, где неизвестный украл денежные средства и ювелирные украшения.
Отмечается, что накануне в 03:55 в дежурную часть отделения полиции обратился мужчина 1967 года рождения с заявлением о том, что в его квартиру, расположенную по адресу: Солнечногорский район, деревня Брехово, проник неизвестный и похитил денежные средства и ювелирные украшения.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия.
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