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Тушинский тоннель в Москве затопило после провала грунта
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 10 Января 2019, 13:17
Как сообщает ТАСС, что Тушинский тоннель на северо-западе Москвы оказался затоплен после провала грунта в шлюзе, вода продолжает прибывать.
Отмечается, что согласно поступившей информации, произошел провал грунта в шлюзе №8 (канала имени Москвы – ред.) на склоне. По предварительным данным, площадь провала составляет 50 квадратных метров. Движение в тоннеле перекрыто, пострадавших нет.
Также оказался затоплен подземный переход в районе улиц Водников и Свободы. Вода не успевает уходить в канализацию, поэтому затопление продолжается.
По информации источника, в момент провала грунта автомобилей в тоннеле не было. Экстренные службы проводят работы на месте ЧП.
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