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У москвича угнали Infiniti более чем за 2 млн руб в Ленинском районе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 16 Января 2019, 14:32
Как рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью, что сотрудники расследуют кражу автомобиля марки Infiniti у жителя Москвы в Ленинском районе, ведется поиск преступника.
Накануне утром в дежурную часть отделения полиции обратился москвич 1982 года рождения с заявлением о том, что от дома в деревне Лопатино Ленинского района неизвестный похитил автомашину Infiniti QX70 2014 года выпуска.
Отмечается, что сумма ущерба – свыше 2,2 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
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