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Двое мужчин ограбили дом в Щелковском районе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 21 Января 2019, 13:10
Как рассказал представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, что двое мужчин вошли в дом в Щелковском районе и, угрожая хозяину дома, похитили деньги.
Отмечается, что 19 января 2019 года в 21:35 в дежурную часть отдел полиции обратился мужчина 1982 года рождения с заявлением о том, что с 15:00 до 19:20 в его дом в Щелковском районе путем свободного доступа вошли двое неизвестных, угрожая, открыто забрали у него 40 000 рублей.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с ОГИБДД за совершенное преступление установлены и доставлены в отдел полиции двое мужчин 1991 и 1980 годов рождения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».
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