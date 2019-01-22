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Глыба льда упала с крыши дома на женщину в Раменском
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Происшествия — 22 Января 2019, 14:33
Как проинформировала пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области, что следователи проверяют информацию о падении глыбы льда с крыши многоэтажного дома на жительницу в подмосковном Раменском.
Отмечается, что следственным отделом по Раменскому ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ о падении с крыши многоэтажного дома в Раменском районе снежной наледи на местную жительницу организовано проведение доследственной проверки.
Жители дома сообщили о бездействии управляющей компании, обслуживающей территорию дома, с которого регулярно последнее время падают глыбы льда.
Следователями запланировано проведение осмотра места происшествия, в том числе иных объектов, обслуживаемых данной управляющей компанией.
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