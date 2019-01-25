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Житель Коломенского округа убил в ходе пьяной ссоры уроженца Мордовии
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Происшествия — 25 Января 2019, 12:20
Как рассказал представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью, что в Коломенском городском округе пьяная ссора между мужчина закончилась убийством. Подозреваемый уже задержан, против него возбуждено уголовное дело.
Он уточнил, что накануне утром на улице Пароходная в Коломенском городском округе с проникающим ножевым ранением грудной клетки обнаружен труп уроженца Мордовии 1990 года рождения.
Отмечается, что при проведении оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Коломна ГСУ СК России по Московской области – ранее судимый житель Коломенского округа 1954 года рождения.
По его словам, преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый задержан.
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