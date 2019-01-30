30января 2019
среда
|
В Домодедове задержан подозреваемый в мошенничестве на 11 млн руб
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 30 Января 2019, 14:19
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что сотрудниками уголовного розыска в подмосковном Домодедове задержан подозреваемый в совершении мошенничества на сумму порядка 11 миллионов рублей.
Отмечается, что 32-летний местный житель входил в доверие к своим знакомым и пояснял, что ему нужны деньги для развития бизнеса по реализации металла, а также купле-продаже дорогостоящей бытовой техники. Мужчина получал денежные средства, обещая вернуть долг, но свои обязательства не выполнял.
Начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова подчеркнула, что злоумышленник таким путем завладел сбережениями двух потерпевших на общую сумму более 11,4 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 -3
вечером 0 -2 ночью -1 +1
Котировки
Партнеры