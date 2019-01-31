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Четверо пострадали в результате пожара в квартире в Люберцах
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 31 Января 2019, 12:03
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по региону, что в подмосковных Люберцах в одном из многоквартирных домов произошел пожар, в результате которого пострадали четыре человека, среди них один ребенок.
Отмечается, что в 10:10 30 января от диспетчера ЦППС Люберецкого ПСГ поступил сигнал о пожаре в квартире многоэтажного жилого дома по адресу: городской округ Люберцы, Октябрьский проспект, дом 14.
Когда приехали пожарные, то происходило горение комнаты в квартире №15 на 5-ом этаже в первом подъезде дома на площади 16 квадратных метров. В результате пожара погибших нет, пострадало четыре человека, из них один ребенок (предположительно все граждане республики Узбекистан).
Трое взрослых с диагнозом легкое отравление продуктами горения были доставлены в больницу имени Ухтомского, ребенок с диагнозом легкое отравление продуктами горения доставлен в детскую больницу города.
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