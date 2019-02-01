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Навес над входом в институт «Гидропроект» обрушился в Москве
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Происшествия — 1 Февраля 2019, 11:46
В ночь на пятницу над центральным входом в институт «Гидропроект» на Волоколамском шоссе обрушился навес под тяжестью снега.
Отмечается, что в Москве произошло обрушение навеса над парадной лестницей у входа в здание Всероссийского проектно-изыскательского и научно-исследовательского института «Гидропроект» имени С.Я. Жука.
Данное происшествие произошло на Волоколамском шоссе на севере столицы. В результате инцидента никто не пострадал.
Всероссийский проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С. Я. Жука – ведущая российская организация, проектирующая гидроэнергетические и водохозяйственные сооружения.
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