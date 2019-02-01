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Пожар произошел в квартире в Королеве
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Происшествия — 1 Февраля 2019, 11:48
Как сообщил директор муниципального казенного учреждения «Королевский центр безопасности и гражданской обороны населения» Александр Потатуев, что в квартире дома на улице Циолковского в Королеве произошел пожар.
Пожар произошел в ночь на пятницу в 00:33 в доме 6/12 на улице Циолковского. В ликвидации возгорания принимали участие 11 человек и было задействовано три единицы техники.
Отмечается, что в квартире 46 выгорела комната 16 квадратных метров и обгорело перекрытие между вторым этажом и чердаком. Причины пожара устанавливаются, пострадавших нет.
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