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Автомобиль столкнулся с «Газелью» на Симферопольском шоссе в Подольске
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Происшествия — 4 Февраля 2019, 13:33
Как рассказал очевидец ДТП, что 4 февраля в Подольске автомобиль Lada совершил столкновение с «Газелью» дорожных служб на Симферопольском шоссе.
Отмечается, что ДТП произошло на дублере автодороги Симферопольское шоссе (недалеко от поселка Быково) в Подольске. Очевидец проезжал мимо около 10:30, «Газель» дорожных служб стояла на обочине, а Lada Priora, возможно, обгоняя по обочине, въехала в нее. Сотрудников ГИБДД и скорой помощи очевидец не видел.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 11:10 на данном участке автодороги образовалась пробка длиной 4 километра.
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