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Упавшая с крыши глыба льда убила женщину в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 5 Февраля 2019, 14:35
Как информирует пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области, что в подмосковном Рошале следователи проводят проверку по факту смерти женщины в результате падения на нее с крыши глыбы льда.
Отмечается, что в городе Рошале с крыши двухэтажного жилого дома глыба льда упала на голову проходившей рядом женщине. От полученных травм она скончалась на месте. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.
Следователи проводят осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В кратчайшие сроки следствие установит должностных лиц, ответственных за уборку ледяного покрова с крыши данного дома.
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