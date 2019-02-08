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СК возбудил дело по факту падения глыбы льда на 84‑летнюю женщину в Павловском Посаде
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Происшествия — 8 Февраля 2019, 13:17
Как проинформировала пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве, что уголовное дело возбудили после того, как 84-летняя женщина в Павловском Посаде получила травмы после падения на нее глыбы льда.
31 января в городе Павловский Посад с крыши одного из домов по проспекту Каляева на 84-летнюю женщину, которая вышла на балкон своей квартиры, упала глыба льда. Пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и множественными переломами костей рук была госпитализирована в реанимационное отделение районной больницы.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».
На данный момент следствие установило управляющую компанию, которая отвечала за уборку наледи и снега с кровли многоквартирного жилого дома. Продолжаются мероприятия для установления конкретных должностных лиц, которые не предприняли своевременных мер, чье бездействие повлекло причинение вреда здоровью женщины.
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