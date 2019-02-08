08февраля 2019
пятница
|
Прокуратура подключилась к проверке инцидента с самолетом в аэропорту «Домодедово»
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 8 Февраля 2019, 13:23
Как информируется на сайте ведомства, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи со столкновением воздушного судна с мачтой освещения в международном аэропорту «Домодедово».
Отмечается, что около 20 часов 6 февраля 2019 года в международном аэропорту «Домодедово» воздушное судно авиакомпании «Ямал», выполнявшее рейс по маршруту Тюмень – Москва, во время руления к месту стоянки столкнулось с мачтой освещения.
Отмечается, что проведение проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации также инициирована проверка по данному факту.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -2 -4
ночью -3 -5 утром -3 -5
Котировки
Партнеры