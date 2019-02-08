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Незаконный игорный клуб обнаружили в жилом доме в Химках
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Происшествия — 8 Февраля 2019, 13:39
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что полицейские пресекли деятельность незаконного игорного клуба в одном из жилых домов в Химках, владелицей заведения стала 49-летняя жительница Коломны, которая была задержана.
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городскому округу Химки в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в одном из домов на улице Панфилова пресечена деятельность незаконного игорного клуба.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, что в ходе осмотра помещения полицейскими обнаружено и изъято 15 единиц игорного оборудования, а также денежные средства в размере 21000 рублей.
Она уточнила, что установлена и доставлена в полицию 49-летняя жительница Коломны, которая с целью незаконной организации и проведения азартных игр для извлечения дохода организовала установку игрового оборудования.
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