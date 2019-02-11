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Почти 5 г героина нашли у мужчины в деревне Ленинского района
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Происшествия — 11 Февраля 2019, 13:41
Как рассказал 11 февраля сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью, что у мужчины в Ленинском районе нашли наркотики, его задержали, возбудили уголовное дело.
Отмечается, что 9 февраля в ходе реализации оперативной информации в деревне Картино Ленинского района установлен и доставлен в УМВД мужчина 1970 года рождения, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 4,22 грамма героина (диацетилморфина).
В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело.
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